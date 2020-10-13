Ukrayna-Türk-Gürcistan yapımı "Son Kale Hacıbey" filminin galası Kiev'de gerçekleştirildi - Son Dakika

Ukrayna-Türk- Gürcistan yapımı "Son Kale Hacıbey" filminin galası, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla Kiev'de gerçekleştirildi.

Yönetmen Konstantin Konovalov'un, oyuncuları ve film ekibini tanıtmasının ardından film gösterimi yapıldı.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde çekilen filmde, Türk ve Ukraynalı oyuncular rol aldı. İlk kez bir Ukrayna yapımı film Türkiye'de gösterime girecek.

Ukrayna Kültür Bakanlığının da destek verdiği film, 18. yüzyılda Rus-Türk savaşı sırasında Osmanlı'nın Kuzey Karadeniz kıyısındaki son kalesi olan Hacıbey Kalesi'nde bir savaş ve aşk hikayesini anlatıyor.

Film, 15 Ekim'de Ukrayna'da, 23 Ekim'de Türkiye'de gösterime girecek.