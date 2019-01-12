Ukrayna Türkiye'den 12 İha Alacak
1 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye'den 12 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) alacaklarını duyurdu.
Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye
'den 12 adet İnsansız Hava Aracı
(İHA) alacaklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Türkiye ile olan askeri işbirlikleri kapsamında Türkiye'den 12 adet Bayraktar TB2 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) satın alacaklarını duyurdu. Poroşenko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile anlaştık, insansız hava aracı olan Bayraktar TB2 Türk uçaklarını Ukrayna ordusu için satın alma anlaşması imzaladık" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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