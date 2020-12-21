Ukrayna: Türkiye'den gelen yolculara 14 gün karantina zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Ukrayna: Türkiye'den gelen yolculara 14 gün karantina zorunluluğu getirildi

21.12.2020 08:42
Ukrayna: Türkiye'den gelen yolculara 14 gün karantina zorunluluğu getirildi, System.String[]

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Sağlık Bakanlığının Türkiye'yi "Kırmızı Bölge" ülkeleri listesine aldığı ve Türkiye'den Ukrayna'ya gelen yolcuların 14 günlük zorunlu karantinaya alınacağı aktarıldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Sağlık Bakanlığının Türkiye'yi "Kırmızı Bölge" ülkeleri listesine aldığı ve Türkiye'den Ukrayna'ya gelen yolcuların 14 günlük zorunlu karantinaya alınacağı aktarıldı.

Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu birçok ülke Covid-19 ile mücadele kapsamında uluslararası seyahatleri kısıtlama kararı alıyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin "Kırmızı Bölge" ülkeleri listesine alındığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasının ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yayınladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Ukrayna makamlarınca Covid-19'un yaygınlığına göre ülkeler kırmızı veya yeşil kategoriye alınmaktadır. Bugün itibarıyla ülkemizin kırmızı listede yer aldığı görülmektedir. Kırmızı kategoride yer alan ülkelerden Ukrayna'ya giriş yapanlar esas itibarıyla, 14 günlük karantina uygulamasına tabi olup, akıllı telefonlarına "Vdoma" uygulamasını yüklemeleri gerekmektedir. Karantina zorunluluğu Ukrayna makamlarınca uygun görülecek bir yerde veya evde yerine getirilebilir" ifadelerine yer verildi.

Covid-19 hastasıyla temaslı olmamak kaydıyla bazı kişilerin karantinadan muaf olacağını belirten Büyükelçilik, 12 yaşın altındaki çocuklar, Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için Ukrayna'ya gelenler, son 14 gün içerisinde kırmızı kategorideki ülkelerde bulunmayan kırmızı kategori ülkeleri vatandaşları, Ukrayna'dan transit geçtiğini ve 2 günden fazla Ukrayna'da kalmayacağını belgeleyenler, Ukrayna'da akredite olan diplomatik/konsüler/uluslararası örgüt temsilcileri ve aile fertleri, gemi, tır, otobüs, tren mürettebatı, Kültür kurumlarından davetli sanatçılar ve birer refakatçileri, hemopoetik kök hücre nakli gerçekleştiren kişiler, Ukrayna sınırından geçmeden (pasaport kontrolünden önce) son 48 saat içinde Covid-19 PCR testi negatif olanların karantinadan muaf olduğunu aktardı.

Covid-19 antikorunun bulunduğuna dair testin olması, kırmızı bölgeden gelen kişinin karantinadan muaf tutulması anlamına gelmeyeceğini belirten Büyükelçilik, kırmızı ülkelerden Ukrayna'ya giriş yapan vatandaşlarımızın 14 günlük karantinayı erken sona erdirmek için PCR testi yaptırabileceklerini belirtti.

Büyükelçilik, Vdoma uygulaması indirilerek telefon numarası ve karantinaya tabi tutulacak adresin kaydedileceğini ve sınır geçişinden sonra karantinanın yapılacağı yere ulaşmak için 24 saat süre verileceğini açıkladı. 24 saat içerisinde Kamu Sağlık Merkezinin listesine dahil laboratuvarda PCR testi yaptırma imkanı olacağını ifade eden Büyükelçilik, listeye dahil olmayan laboratuvarların karantina iptali için sisteme erişimi bulunmadığı uyarısını yaptı.

Büyükelçilik, test yaptırdıktan sonra Vdoma uygulamasına bağlı telefon numarasının laboratuvar çalışanlarına bildirileceğini ve şahsi bilgilerin kullanılması için form imzalanacağını aktardı. Testin ardından karantina yerine gidilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükelçilik, uygulamada karantina yerine ulaşılıp ulaşılmadığının görüldüğünü ifade etti.

Büyükelçilik, 48 saat içerisinde test sonucunun çıkacağını ve sonucun negatifse Vdoma uygulamasına yansıtılacağını ardından karantinanın sonlanacağını aktardı.

Kamu Sağlık Merkezi'nin listesinde bulunmayan laboratuvarlarda verilen testlerin ise geçerli sayılmayacağı konusunda uyaran Büyükelçilik, Ukrayna'daki kalış süresi boyunca Vdoma uygulamasının silinmemesi ve uygulamaya karantinanın sonlandığına dair bildirim gelmeden karantina yerinin terk edilmemesi çağrısında bulundu.

-İHA-

Karantina, Türkiye, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Türkiye'den gelen yolculara 14 gün karantina zorunluluğu getirildi - Son Dakika


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