Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Türkiye’den İHA alacak

Ukrayna, Türkiye’den İHA alacak

14 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı anlaşması imzalandığını açıkladı.

Ukrayna, Türkiye’den İHA alacak, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı anlaşması imzalandığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:55 

İnsansız Hava Aracı, Petro Poroşenko, Ukrayna, Türkiye, Ekonomi
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