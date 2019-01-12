Ukrayna, Türkiye’den İHA alacak
14 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı anlaşması imzalandığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye'den İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı anlaşması imzalandığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:55
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