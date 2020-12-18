Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla "2+2" formatında toplantı düzenlendi - Son Dakika

Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla "2+2" formatında toplantı düzenlendi

18.12.2020 19:09
Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 1 milyon Ukraynalıyı Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 1 milyon Ukraynalıyı Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'ın katılımıyla, "2+2" formatında düzenlenen toplantının ardından konuştu.

İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının yer aldığı dörtlü formattaki mekanizmanın ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, stratejik ortak Ukrayna'yla ikili iş birliğine bugün yeni bir boyut kazandırdıklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu toplantının ardından yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde düzenli şekilde toplantıların gerçekleştirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantının ilişkilerimize yeni bir enerji katacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülke arasında birçok alanda iş birliği mevcut"

Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin her alanda hızlı geliştiğine işaret ederek, Kovid-19 salgını döneminde bile karşılıklı ziyaretlerin sürdüğünü anımsattı.

Bugünkü görüşmelerde hem ikili hem bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını ifade eden Çavuşoğlu, iki ülke arasında ekonomi, eğitim, turizm ve sağlık sektörü gibi geniş bir alanda iş birliğinin mevcut olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı misafirimizi ülkemizde konuk etmekten büyük mutluluk duyduk. Tabii Antalyalı olarak, Ukraynalı turistlerin büyük bir çoğunluğu da kendi şehrime geldi. Ondan da ayrıca mutlu oldum." dedi.

"AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na desteğimiz sürecek"

Çavuşoğlu, Donbas'ta zor koşullarda görev yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi Halit Çevik yönetimindeki misyona desteğin de devam edeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda kendilerine gösterilen sıcak misafirperverlik için Kuleba ve Taran'a teşekkür etti.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna-Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla '2+2' formatında toplantı düzenlendi - Son Dakika


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