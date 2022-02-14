Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi - Son Dakika

Adana'nın Sarıçam ilçesinde oluşturulan Ukrayna- Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gökbuket Mahallesi'nde, küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin azaltılması ve yanan ormanlık alanlarının yeniden tesis edilmesi amacıyla 67 dekar alanda Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, etkinlikte yaptığı konuşmada, oluşturulan ormanın birliğin sembolü olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarını üzüntüyle takip ettiklerini aktaran Bodnar, Ukrayna'nın bu yangınların söndürülmesi için helikopter ve uçak desteğinde bulunduğunu belirtti.

Yangınları söndürmek kadar yanan alanları yeniden canlandırmanın da önemine değinen Bodnar, bu kapsamda Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından orman sahasına 10 bin fidan dikildi.