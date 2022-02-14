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Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi - Son Dakika

Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi

14.02.2022 17:48
Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde oluşturulan Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde oluşturulan Ukrayna- Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gökbuket Mahallesi'nde, küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin azaltılması ve yanan ormanlık alanlarının yeniden tesis edilmesi amacıyla 67 dekar alanda Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, etkinlikte yaptığı konuşmada, oluşturulan ormanın birliğin sembolü olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarını üzüntüyle takip ettiklerini aktaran Bodnar, Ukrayna'nın bu yangınların söndürülmesi için helikopter ve uçak desteğinde bulunduğunu belirtti.

Yangınları söndürmek kadar yanan alanları yeniden canlandırmanın da önemine değinen Bodnar, bu kapsamda Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'nın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından orman sahasına 10 bin fidan dikildi.

Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi
Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi
Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi

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Türkiye, Ukrayna, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna-Türkiye Dostluk Hatıra Ormanı'na 10 bin fidan dikildi - Son Dakika
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