Ukrayna-Türkiye hattındaki fuhuş çetesinin üyesi yakalandı

Ukrayna'da genç kadınları fuhuş amacıyla Türkiye'ye gönderen çetenin üyesi yakalandı.

Ukrayna polisi basın servisinden yapılan açıklamada, genç kadınları fuhuş amacıyla Türkiye'ye gönderdiği belirlenen Ukrayna vatandaşı bir kadının, Kiev Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.Ukraynalı genç kadınların mankenlik ajansında resmi olarak işe alınacakları vaadiyle Türkiye'ye götürüldüklerinin, ancak daha sonra fuhuşa yönlendirildiklerinin belirlendiği belirtilen açıklamada, şüpheliye Türkiye'ye gönderdiği her kadın karşılığında 500- 800 dolar arasında ödeme yapıldığının tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli kadının evinde yapılan aramada, fuhuş çetesiyle bağlantısını ortaya koyan delillere ulaşılırken, zanlıların 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.