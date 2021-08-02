Ukrayna, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine desteğe devam ediyor - Son Dakika

Ukrayna, 30 Temmuz'da orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Türkiye'ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 34 uçuşla 272 ton su boşaltıldığı kaydedildi.

Ukrayna 'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye 'ye gönderdiği 2 uçağın dün 18 uçuş gerçekleştirerek, yangından etkilenen bölgelere 144 ton su boşalttığı bildirildi.

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