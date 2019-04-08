Ukrayna: Türkiye, Ukrayna'nın Önde Gelen Tarım Müşterisi

Ukrayna Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin Ukrayna'nın tarım ürünleri ihraç ettiği önde gelen ülkelerden biri olduğunu açıkladı.

Ukrayna Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin Ukrayna'nın tarım ürünleri ihraç ettiği önde gelen ülkelerden biri olduğunu açıkladı.



Ukrayna Tarım Bakanlığı'nın Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, geçen yıl Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatında Türkiye'nin altıncı sırada yer aldığı belirtilerek, "Geçen yıl Ukrayna, Türkiye'ye 1 milyon 182 bin 700 dolar tutarında tarım ürünü ihraç etti" denildi.



Bu yılın ilk iki ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre Ukrayna'nın Türkiye'ye tarım ürünü ihracatının yüzde 28 oranında artarak, 356 milyon 600 bin doları bulduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, iki ülkede son dönemlerde, ormancılık alanında ve Türkiye'nin Ukrayna'dan patates ithal etmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği bildirildi. - Berktay

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