Ukrayna: Türkiye'ye bilgi verilmemiş

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle ilişkide soruna neden olan, Rusya'nın ele geçirdiği Kırım Yarımadası'ndan hukuka aykırı şekilde Rusya Parlamentosu'na seçilen iki milletvekilinin Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışmalarının, katılımcı listesinin Türk tarafınca bilinmemesinden kaynaklandığını söyledi.

"TÜRK BÜYÜKELÇİSİYLE DURUMU AÇIĞA KAVUŞTURDUK"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Katerina Zelenko, konuyla ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın ele geçirdiği Kırım'dan Rusya Parlamentosu'na seçilen iki milletvekilinin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanmasından hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçerek Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'yi davet ettiğini söyledi. Büyükelçi Güldere ile görüşmede, Ukrayna'nın kaygılarının iletildiğini aktaran Zelenko; buna karşılık görüşmede, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, katılımcı listesini önceden inceleyemediğinin anlaşıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iki kişi ile özel bir görüşme yaptığı şeklinde Rusya basınında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Katerina Zelenko, söz konusu iki kişinin, İstanbul'daki Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girerek orada bulunan herkesle tokalaşırken, bu iki kişiyi de selamlamış bulunduğunu vurguladı.Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Uluslararası Bağlantılılığının Güçlendirilmesi' konulu Üçüncü Parlamento Başkanları Zirvesi'ne Rusya'nın beş yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndan Rus Parlamentosu'na seçilen iki kişinin de katılması ve bu kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından selamlanması, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine neden olmuş ve Ukrayna, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'yi, bakanlığa davet etmişti.