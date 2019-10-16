Son Dakika Haberleri: Ukrayna: Türkiye'ye bilgi verilmemiş
Son Dakika Dünya Ukrayna: Türkiye'ye bilgi verilmemiş

Ukrayna: Türkiye'ye bilgi verilmemiş

1 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle ilişkide soruna neden olan, Rusya'nın ele geçirdiği Kırım Yarımadası'ndan hukuka aykırı şekilde Rusya Parlamentosu'na seçilen iki milletvekilinin Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışmalarının, katılımcı listesinin Türk tarafınca...

Ukrayna: Türkiye'ye bilgi verilmemiş, System.String[]

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle ilişkide soruna neden olan, Rusya'nın ele geçirdiği Kırım Yarımadası'ndan hukuka aykırı şekilde Rusya Parlamentosu'na seçilen iki milletvekilinin Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışmalarının, katılımcı listesinin Türk tarafınca bilinmemesinden kaynaklandığını söyledi.

"TÜRK BÜYÜKELÇİSİYLE DURUMU AÇIĞA KAVUŞTURDUK"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Katerina Zelenko, konuyla ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın ele geçirdiği Kırım'dan Rusya Parlamentosu'na seçilen iki milletvekilinin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanmasından hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçerek Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'yi davet ettiğini söyledi. Büyükelçi Güldere ile görüşmede, Ukrayna'nın kaygılarının iletildiğini aktaran Zelenko; buna karşılık görüşmede, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, katılımcı listesini önceden inceleyemediğinin anlaşıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iki kişi ile özel bir görüşme yaptığı şeklinde Rusya basınında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Katerina Zelenko, söz konusu iki kişinin, İstanbul'daki Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girerek orada bulunan herkesle tokalaşırken, bu iki kişiyi de selamlamış bulunduğunu vurguladı.Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen 'Terörle Mücadele ve Uluslararası Bağlantılılığının Güçlendirilmesi' konulu Üçüncü Parlamento Başkanları Zirvesi'ne Rusya'nın beş yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndan Rus Parlamentosu'na seçilen iki kişinin de katılması ve bu kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından selamlanması, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine neden olmuş ve Ukrayna, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'yi, bakanlığa davet etmişti.


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı muhabirin "Endişeli misiniz?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Neden endişeli olayım?
Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum Son Dakika: Beyaz Saray: Trump'ın yardımcısı Mike Pence Ankara'ya gidecek Yunanistan'da açılan pankart ve kötü tezahürat sonrası Türk oyuncular sahayı terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:56:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna: Türkiye'ye bilgi verilmemiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]