Ukrayna, Türkiye'yi Yeşil kategoriye aldı
26.01.2021 10:29
Ukrayna, Türkiye'den gelen turistlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluğunu kaldırdı.
Ukrayna, Türkiye'den gelen turistlere getirdiği 14 günlük karantina zorunluğunu kaldırdı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) salgınının yaygınlığına göre ülkelerin farklı kategorilere ayrıldığı listeyi güncelledi. Daha önce 'kırmızı' kategoride bulunan Türkiye'nin 'yeşil' kategoriye geçmesiyle Türkiye'den ülkeye gelen ziyaretçiler için 14 günlük karantina uygulaması kaldırıldı.
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