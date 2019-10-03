Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Türkmenistan'dan gaz almak istiyor
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Ukrayna, Türkmenistan'dan gaz almak istiyor

1 saat önce

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, Rusya'nın, doğal gaz transit sözleşmesi imzalanmasına yönelik taleplerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz de Rusya'dan, Türkmenistan'dan gaz alabilmemize izin vermesini istiyoruz.

Ukrayna, Türkmenistan'dan gaz almak istiyor, System.String[]

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, Rusya'nın, doğal gaz transit sözleşmesi imzalanmasına yönelik taleplerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz de Rusya'dan, Türkmenistan'dan gaz alabilmemize izin vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Vitrenko, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Avrupa mevzuatı çerçevesinde Ukrayna ile transit sözleşmesini bir yıllığına uzatabiliriz." açıklamasını değerlendirdi.

Rusya'nın, gaz transit sözleşmesi imzalanmasına yönelik taleplerini eleştiren Vitrenko, "Rusya, anlaşma için Naftogaz'ın Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde kazandığı haklarından vazgeçmesini istiyor. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Vitrenko, Rusya'nın, sözleşmenin imzalanması için gaz sevkiyatı konusunu öne sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bu konu nasıl çözülür? Gazprom'un sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini hesaba katarsak, biz de Rusya'dan, Türkmenistan'dan gaz alabilmemize izin vermesini istiyoruz. Ayrıca Rusya'daki bağımsız üreticilerden ve Gazprom'un Avrupa'daki iştiraklerinden de doğal gaz alabilmeliyiz."

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurdu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek.

Türkmenistan, Ukrayna, Avrupa, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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