Ukrayna: "Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir' - Son Dakika

Ukrayna: "Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir"

6 saat önce

Ukrayna makamlarınca yapılan açıklamada, İran'da düşen yolcu uçağının Rus füzesi tarafından düşürülmüş olabilme ihtimali üzerinde durdukları ifade edildi.

Ukrayna:

Ukrayna makamlarınca yapılan açıklamada, İran'da düşen yolcu uçağının Rus füzesi tarafından düşürülmüş olabilme ihtimali üzerinde durdukları ifade edildi.

Ukrayna, İran'da düşen yolcu uçağının Rus füzesi ile düşürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov tarafından yapıldı. Danilov, "İran'da düşen yolcu uçağımızla ilgili araştırılan senaryolar arasında, uçağımızın Rus yapımı ZRK 'Top' cinsindeki bir roketle düşürülme ihtimali de var. Uçak enkazına yakın bir yerde bu füzenin parçalarına ulaşıldı ve bunu herkes şu an biliyor. İran Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü de araştırma çalışmalarında görev alıyor. Uçağın motoruna bir isabet olduğu konusunu değerlendiriyoruz ve uçak bir insansız hava aracı ile de çarpışmış olabilir. Böyle bir durumda bu terör eylemi sonucunda uçağın içinde patlama meydana gelmiş oldu. 2014 yılında Rusya tarafından düşürülen Malezya uçağına ilişkin oluşturulan araştırma komisyonunda görevli kişilerde bizim araştırma heyetimizin içerisindeler. Bildiğiniz üzere Rus füzesi 'Buk' ile düşürülmüştü Malezya yolcu uçağı" şeklinde konuştu.

Yaşanan bu talihsiz olay sonucunda Ukrayna'da 9 Aralık Ulusal Yas Günü ilan edildi. Ölenlerin anısına Borispol Havaalanı'nda oluşturulan anma yerine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de gelerek çiçek bıraktı ve ölenlerin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

(İHA)

Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY ve Pegasus İran ve Irak uçuşlarına yeniden başlıyor
İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar İranlı komutan Hacızade, ABD üssüne saldırının ayrıntılarını paylaştı Açıklaması Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir

Son Dakika Haberleri
21:30 AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı" - Son Dakika
21:25 Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2 - Son Dakika
21:25 Vali Karaloğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika
21:20 8 yıldır kapalı olan müze İslam Eserleri Müzesi olacak - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 21:33:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna: "Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]