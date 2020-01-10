Ukrayna: "Uçağın füzeyle düşürülmesi ihtimaller arasında" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Uçağın füzeyle düşürülmesi ihtimaller arasında' - Son Dakika

Ukrayna: "Uçağın füzeyle düşürülmesi ihtimaller arasında"

7 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğüne dair ihtimallerin bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle düşürüldüğüne dair ihtimallerin bulunduğunu ifade etti.


İran'da düşen uçağın füzeyle vurulduğuna dair ihtimaller Ukrayna tarafından araştırılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, "Uçağın füzeyle vurularak düşürülmesi konusu ihtimaller arasında ancak teyide muhtaç bir detay. Basında çıkan Kanada, ABD ve İngiltere yönetimlerinin açıklamalarını takip ediyoruz ve ellerindeki bilgileri, bizimle paylaşmalarını istiyoruz" dedi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile konuyu ayrıntılı konuşacaklarını belirten Zelenskiy, "Öğle saatlerinde bu konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşmemiz de olacak. Araştırma komisyonunun çalışmaları devam ediyor ve biz sürekli irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı. - KİEV

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı
NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
19:48 Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
19:47 Sınavda hakaret içerikli soru hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
19:47 Hizan'da PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
19:45 Pakistan'da cami saldırısı: En az 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
19:39 Önal ve Jeffrey görüşmesi sona erdi - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 19:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna: "Uçağın füzeyle düşürülmesi ihtimaller arasında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]