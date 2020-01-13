Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı - Son Dakika
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Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı

6 saat önce

Ukrayna, İran'da düşürülen yolcu uçağına ait arama kurtarma çalışmalarını içeren yeni görüntüler yayınladı.

Ukrayna, İran'da düşürülen yolcu uçağına ait arama kurtarma çalışmalarını içeren yeni görüntüler yayınladı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, İran Devrim Muhafızları tarafından Tahran'da roketle vurulan yolcu uçağının enkazına ait yeni görüntüler paylaştı. Paylaşılan görüntülerde, Ukrayna'dan gelen ve çalışmalara katılan özel ekibin uçağın enkazından topladığı parçalar kameralara yansıyor.

Öte yandan, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, yolcu uçağının düşürülmesi sonucunda İran'a dava açıldığı duyurulmuştu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada ise Tahran'da yaşanan ve 176 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın tüm sorumluluğu kabul edilmişti. Ayrıca İran Sivil Havacılık Örgütü tarafından da düşürülen Ukrayna yolcu uçağının etrafa verdiği zarara ilişkin bir açıklama yapılmış, "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak" denilmişti.

(İHA)

Ukrayna, uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı

Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
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