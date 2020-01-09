Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı "TürkAkım nedeniyle" azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı 'TürkAkım nedeniyle' azaldı - Son Dakika Ekonomi

Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı "TürkAkım nedeniyle" azaldı

6 saat önce

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü Şirketi Başkanı Sergey Makogon, TürkAkım nedeniyle Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatının yıllık 15 milyar metreküp azalacağını belirterek, "Aynı zamanda yıllık 450 milyon dolarlık geliri artık elde edemeyeceğiz.

Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü Şirketi Başkanı Sergey Makogon, TürkAkım nedeniyle Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatının yıllık 15 milyar metreküp azalacağını belirterek, "Aynı zamanda yıllık 450 milyon dolarlık geliri artık elde edemeyeceğiz." dedi.

Makogon, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, dün açılışı yapılan TürkAkım doğal gaz boru hattına dair değerlendirmelerde bulundu.

TürkAkım'ın faaliyete geçmesiyle Ukrayna üzerinden Balkanlar'da yalnızca Romanya ve Moldova'ya Rus gazı sevkiyatı yapıldığına işaret eden Makogon, "1 Ocak'tan itibaren, Ukrayna üzerinden sevk edilen Rus gazı azaldı." diye konuştu.

Türkiye, Bulgaristan ve bazı başka ülkelerin artık gazı Ukrayna üzerinden almadıklarını anlatan Makogon, "Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı yıllık 15 milyar metreküp azalacak. Yıllık 450 milyon dolarlık geliri de artık elde edemeyeceğiz." dedi.

Mevcut altyapıyı kullanmak için yeni fırsatlar aradıklarını belirten Makogon, "Ukrayna'ya Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye üzerinden günlük 15,8 milyon metreküplük sevkiyat için bir koridor kurulabilir." şeklinde konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilmişti.

Moldova, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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