Ukrayna vatandaşı kadın, Antalya'da İslamı seçti - Son Dakika

- Antalya'nın Serik ilçesinde Müslüman olan arkadaşından etkilenen Ukrayna vatandaşı Yana Yaburova, İslam'ı seçerek Müslüman oldu. Ukraynalı kadın, Ayten ismini aldı.

Serik ilçe müftülüğünde düzenlenen törende, İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Şube Müdürü Ömer Akkaya, Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun ve Yana Yaburova hazır bulundu.

İhtida merasiminde, İlçe Müftüsü Keser tarafından Yana Yaburova'ya İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri ve temel dini bilgiler hakkında bilgiler verildi. Anlatılanları dikkate dinleyen Yaburova, bunların tamamına inandığını kabul ettiğini ifade ettikten sonra Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'e ilk adımı attı ve Ayten adını aldı. Yaburova'ya merasim sonunda İhtida belgesi ile birlikte Rusça Kur'an-ı Kerim Meali ve Temel Dini Bilgiler Kitabı hediye edildi.

(Mehmet Demirci/İHA)