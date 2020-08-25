Ukrayna vatandaşları artık Belarus'a kimlikle giremeyecek - Son Dakika

Ukrayna vatandaşları artık Belarus'a kimlikle giremeyecek

Belarus, Ukrayna vatandaşlarının artık ülkeye kimlikleriyle giremeyeceklerini açıkladı.

Ukrayna vatandaşları artık Belarus'a kimlikle giremeyecek, System.String[]

Belarus, Ukrayna vatandaşlarının artık ülkeye kimlikleriyle giremeyeceklerini açıkladı. Ukraynalılar, 1 Eylül tarihinden itibaren sadece pasaportlarıyla ülkeye girebilecek.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazandı. Muhalifler seçimlerin adil koşullarda gerçekleşmediğini savunarak protestolara başlayınca çeşitli ülkeler de göstericilere destek verdi. Seçimlerin meşru olmadığını açıklayarak başkanlık seçimlerinin yenilenmesini isteyen batılı ülkelerin Lukaşenko iktidarına karşı tavır almasından ardından Belarus hükümetinden ilk somut adım geldi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko destekçileri ile bir araya geldiği mitingde devlet sınır muhafız komitesine gerekli önlemleri alması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Lukaşenko'nun talimatından sonra ilk adım geldi

Belarus Devlet Sınır Muhafız Komitesi, Ukrayna vatandaşlarının artık Belarus'a kimlikleriyle giriş yapamayacaklarını duyurarak, "Ukrayna vatandaşlarının Belarus'a kimlikleriyle girişi, transit geçişi ve ikamet belgeleriyle girişleri 1 Eylül itibariyle sona erecektir. 1 Eylül tarihinden itibaren Ukrayna vatandaşları yalnızca uluslararası pasaportlarıyla Ukrayna'ya girebileceklerdir" açıklamasında bulundu.

Lukaşenko, Slovakya Büyükelçisini görevden aldı

Ülkede başlayan protestoların ardından bazı batılı basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunan Belarus'un Slovakya Büyükelçisi Igor Leshchenya, Lukaşenko hükümetini eleştirerek muhaliflere destek vermişti. Lukaşenko tarafından görevden alınabileceğini söyleyen büyükelçi tüm alınacak kararlara hazırlıklı olduğunu ifade etmişti. Büyükelçinin beklediği yönde karar alan Lukaşenko görevden alma ile ilgili kararnameyi imzaladı. Belarus Başkanlığından yapılan açıklamada ise "Belarus Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi Igor Leshchenya görevden alınmıştır. İlgili kararname devlet başkanı tarafından imzalanmıştır" denildi. - MİNSK

Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna, Belarus, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 10:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna vatandaşları artık Belarus'a kimlikle giremeyecek - Son Dakika
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