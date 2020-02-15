Ukrayna: "Vatandaşlarımızı 18 Şubat'ta Çin'den tahliye edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Vatandaşlarımızı 18 Şubat'ta Çin'den tahliye edeceğiz' - Son Dakika

Ukrayna: "Vatandaşlarımızı 18 Şubat'ta Çin'den tahliye edeceğiz"

6 saat önce

Ukrayna, Çin'de bulunan Ukrayna vatandaşlarının 18 Şubat tarihinde tahliye edileceğini açıkladı.

Ukrayna:

Ukrayna, Çin'de bulunan Ukrayna vatandaşlarının 18 Şubat tarihinde tahliye edileceğini açıkladı.


Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk'tan geldi. Gonçaruk, "Çin'in Wuhan kentinden 18 Şubat tarihinde vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz ve 3-4 farklı noktada gözetim altında tutacağız. Herhangi bir salgın olmaması adına yapmamız gereken şeylerin farkındayız ve en garantili yolu seçeceğiz. Vatandaşlarımızın korona virüsü taşıyıp taşımadıklarını anlayacak teknolojik imkanlara sahibiz" şeklinde konuştu.


Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliğinden bir açıklama yapılmış ve 113 Ukrayna vatandaşının tahliye talebinde bulunduğu ifade edilmişti. Bir açıklama da Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılmış ve açıklamada Japonya'da korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan gemide korona virüsü kapan 2 Ukraynalının sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edilmişti. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: Artık göç etmeyeceğiz
Koronavirüs salgınını önleyemeyen Çin, başkent Pekin'e dışarıdan gelenleri karantina altına alacak Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:12:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna: "Vatandaşlarımızı 18 Şubat'ta Çin'den tahliye edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]