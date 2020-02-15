Ukrayna, Çin'de bulunan Ukrayna vatandaşlarının 18 Şubat tarihinde tahliye edileceğini açıkladı.



Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk'tan geldi. Gonçaruk, "Çin'in Wuhan kentinden 18 Şubat tarihinde vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz ve 3-4 farklı noktada gözetim altında tutacağız. Herhangi bir salgın olmaması adına yapmamız gereken şeylerin farkındayız ve en garantili yolu seçeceğiz. Vatandaşlarımızın korona virüsü taşıyıp taşımadıklarını anlayacak teknolojik imkanlara sahibiz" şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Çin Büyükelçiliğinden bir açıklama yapılmış ve 113 Ukrayna vatandaşının tahliye talebinde bulunduğu ifade edilmişti. Bir açıklama da Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılmış ve açıklamada Japonya'da korona virüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan gemide korona virüsü kapan 2 Ukraynalının sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edilmişti. - KİEV