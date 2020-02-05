Ukrayna: "Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz" - Son Dakika
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Ukrayna: "Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz"

7 saat önce

Ukrayna, korona virüsü salgını nedeniyle Çin'de bulunan vatandaşlarını bu hafta içerisinde tahliye edeceğini duyurdu.

Ukrayna:

Ukrayna, korona virüsü salgını nedeniyle Çin'de bulunan vatandaşlarını bu hafta içerisinde tahliye edeceğini duyurdu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan korona virüsü salgını nedeniyle ülkelerin vatandaşlarını Çin'den tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Ukrayna hükümeti Çin'de bulunan vatandaşlarını bu hafta içerisinde tahliye edeceklerini duyurdu. Ukrayna Genel Sağlık Merkezi Başkanı İgor Kuzin yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığında yapılan toplantıda, tahliyelerin bu hafta içerisinde yapılması konusunda karar çıktı. Hangi hava yolu şirketinin tahliyeyi üstleneceği henüz kesinlik kazanmadı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Çin'deki Ukrayna Büyükelçiliğimiz ile görüşmeler devam ediyor. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlar belirleniyor. Bu hafta bitmeden tahliye gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. - KİEV

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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