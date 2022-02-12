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Ukrayna, vatandaşlarına sükunet çağrısı yaptı - Son Dakika

Ukrayna, vatandaşlarına sükunet çağrısı yaptı

12.02.2022 14:59
Ukrayna, vatandaşlarına sükunet çağrısı yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya tarafının gerilimi tırmandırması nedeniyle Ukrayna yönetimi, diplomasisi ve ordusunun en başından beri çeşitli senaryolara, devlete yönelik saldırgan niyetlere karşı kararlı ve hazır olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında dün yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında, Ukrayna'nın mevcut güvenlik durumu ve diğer eylemlerinin analizinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna yönetiminin kararları ve ortaklarının yardımları sayesinde devletin ve vatandaşların kendini koruma yeteneğinin daha da arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın geçen yıl kasımda ortaklarına önerdiği "Rusya için kapsamlı sınırlama paketi"nin Kremlin'in saldırgan politikasına karşı etkili bir araç haline geldiğine dikkat çekilerek Ukrayna'nın şimdi her düzeyde koordine diplomatik temaslar sayesinde güçlü bir konuma sahip olduğu, ABD ve Avrupa Birliği'nin sert yaptırımlar için hazırlıklarını tamamladığı, Ukrayna'ya makro finansal yardımlar sağladığı vurgulandı.

Vatandaşların sakin kalmasına yönelik çağrıda bulunulan açıklamada, "Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusunun gelişmeleri sürekli izlediği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik herhangi bir ihlale karşı koymaya hazır olduğu bildirilen açıklamada, Ukrayna diplomasinin günün her saati önemli ortaklarıyla temas halinde olduğu, yetkililerin zamanında harekete geçmesini sağlayan gerekli bilgileri hızlı bir şekilde aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya'yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı???????.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, vatandaşlarına sükunet çağrısı yaptı - Son Dakika


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