Ukrayna, vatandaşlarını bir an önce Rusya'yı terk etmeye çağırdı - Son Dakika
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Ukrayna, vatandaşlarını bir an önce Rusya'yı terk etmeye çağırdı

23.02.2022 12:35
Ukrayna, vatandaşlarını bir an önce Rusya'yı terk etmeye çağırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya artan saldırganlığı" nedeniyle Rusya'daki konsolosluk hizmetlerinde kısıtlamalar olabileceği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna vatandaşlarına Rusya'yı ziyaret etmekten kaçınmaları ve orada bulunanların da bir an önce bu ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, vatandaşlarını bir an önce Rusya'yı terk etmeye çağırdı - Son Dakika


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