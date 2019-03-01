Son Dakika Haberleri: Ukrayna Vatandaşlarını Uyardı: "Pakistan'a Gitmeyin"

Ukrayna Vatandaşlarını Uyardı: "Pakistan'a Gitmeyin"

1 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Pakistan'a gitmemeleri için uyarıda bulundu.

Ukrayna Vatandaşlarını Uyardı:
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Pakistan'a gitmemeleri için uyarıda bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Pakistan'ın topraklarındaki güvenlik problemlerinden dolayı vatandaşlarımızın oraya seyahatlerini iptal etmesini ya da ileri bir tarihe ertelemesini; orada yerleşik olan vatandaşlarımızdan ise haberleri takip etmelerini ve yerel yönetim unsurlarının tavsiyelerine uymalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verilerek Pakistan Ukrayna Konsolosluğu'nun iletişim bilgileri paylaşıldı.

Öte yandan Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalardan dolayı Ukrayna'dan Hindistan'a yapılacak uçuşlar da iptal edilmişti.

2018 yılının Ocak ayında Türkiye'nin olağanüstü hal'i uzatma kararı almasının ardından, Ukrayna Büyükelçiliği tarafından Türkiye'de yaşayan Ukraynalılara yönelik benzer bir duyuru yapılmıştı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

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