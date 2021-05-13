Ukrayna ve Fransa arasında toplam değeri 1,3 milyar avroyu geçen anlaşmalar imzaladı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesi ile Fransa arasında toplam 1,3 milyar avroyu aşan anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

Şmıgal, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, iki ülkenin 4 taslak anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşmalar kapsamında 900 milyon avro tutarında 130 elektrikli lokomotif ve 300 milyon avro tutarında 370 yürüyen merdiven alınacağını açıklayan Şmıgal, ayrıca Kiev ile Lugansk bölgelerinde su altyapı projelerinin hayata geçirileceğini kaydetti.

Anlaşmalar Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in Kiev ziyareti kapsamında imzalandı.