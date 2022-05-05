Ukrayna ve İngiltere Tercihli Ticaret Anlaşmasına İmza Attı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna ve İngiltere Tercihli Ticaret Anlaşmasına İmza Attı

05.05.2022 12:44
Ukrayna ve İngiltere Tercihli Ticaret Anlaşmasına İmza Attı

KİEV, 5 Mayıs (Xinhua) -- Ukrinform Haber Ajansı'nın Çarşamba günü Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna ve İngiltere ithalat vergileri ve gümrük vergisi kotalarının kaldırılması için bir anlaşma imzaladı.

KİEV, 5 Mayıs (Xinhua) -- Ukrinform Haber Ajansı'nın Çarşamba günü Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna ve İngiltere ithalat vergileri ve gümrük vergisi kotalarının kaldırılması için bir anlaşma imzaladı. Haberde bakanlığın, "Ukrayna ve İngiltere, ikili ticarette ithalat vergileri ve gümrük vergisi kotalarının kaldırılması anlaşmasını imzalayarak yasal olarak hayata geçirdi" açıklaması yer aldı.

12 ay boyunca yürürlükte kalacak olan tercihli ticaret anlaşması, Ukrayna'dan un, tahıl, süt ürünleri, kümes hayvanları, domates salçası, bal, mısır, buğday, meyve suları, mantar ve şeker gibi katma değeri yüksek malların ihracatını artırmayı hedefliyor. Geçen ay da Avrupa Birliği, Ukrayna sanayi ürünleri ve gıdaları üzerindeki gümrük vergilerini ve kotaları kaldırma kararı almıştı.

YORUMLAR
500
İngiltere'den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım İngiltere'den 63 Rus kişi ve kuruma yaptırım Rusya-Ukrayna Çatışmasından Etkilenen Siviller Zaporijya'da Konaklıyor Rusya-Ukrayna Çatışmasından Etkilenen Siviller Zaporijya'da Konaklıyor

Ekonomi Bakanlığı, England, Ukrayna, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Ukrayna ve İngiltere Tercihli Ticaret Anlaşmasına İmza Attı - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna ve İngiltere Tercihli Ticaret Anlaşmasına İmza Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement