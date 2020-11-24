Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesiyle İsrail arasında 1 Ocak 2021'den itibaren serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşmanın ülkeler arasındaki ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Serbest ticaret anlaşmasının 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacağını belirten Zelenskiy, anlaşmanın yüksek teknoloji, mühendislik, yatırım alanlarında ihracat ve iş birliğinin artmasına yeşil ışık yaktığı ifadesini kullandı.