Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak - Son Dakika

Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak
24.11.2020 14:37
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesiyle İsrail arasında 1 Ocak 2021'den itibaren serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesiyle İsrail arasında 1 Ocak 2021'den itibaren serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşmanın ülkeler arasındaki ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.
Serbest ticaret anlaşmasının 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacağını belirten Zelenskiy, anlaşmanın yüksek teknoloji, mühendislik, yatırım alanlarında ihracat ve iş birliğinin artmasına yeşil ışık yaktığı ifadesini kullandı.
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