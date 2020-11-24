Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak - Son Dakika

Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak

24.11.2020 14:37
Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesiyle İsrail arasında 1 Ocak 2021'den itibaren serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesiyle İsrail arasında 1 Ocak 2021'den itibaren serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşmanın ülkeler arasındaki ilişkiyi yeni bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Serbest ticaret anlaşmasının 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacağını belirten Zelenskiy, anlaşmanın yüksek teknoloji, mühendislik, yatırım alanlarında ihracat ve iş birliğinin artmasına yeşil ışık yaktığı ifadesini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna ve İsrail arasında serbest ticaret anlaşması uygulanacak - Son Dakika


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