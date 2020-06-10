UKRAYNA VE İSRAİL'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI ÖZEL UÇUŞLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulması sonucu Ukrayna ve İsrail 'de kalan Türk vatandaşları, THY'nın özel uçuşuyla Türkiye 'ye getirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte uçuşların durdurulması nedeniyle Ukrayna ve İsrail'de kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları(THY)'nın özel uçuşuyla Türkiye'ye getirildi. İsrail ve Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlarının taşıyan uçaklar, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul İl Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde bilgi formu dolduran yolcuların daha sonra pasaport kontrolleri yapıldı. İşletimlerinin ardından yolcular, İstanbul Hava Limanı'ndan ayrıldı. İsrail ve Ukrayna'dan getirilen Türk vatandaşları, evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den geldiğini belirten bir yolcu, "Hem uçakta hem de havalimanında form doldurduk. İletişim bilgilerimizi yazdık" dedi. İsrail'den gelen bir başka yolcu ise, "Orada bir hastalık geçirdiniz mi ve orada ne kadar kaldınız şeklinde sorular olan formları doldurduk" diye konuştu.

- Hasırcıoğlu