Son Dakika Haberleri: Ukrayna ve İsrail "serbest ticareti" genişletiyor
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Ukrayna ve İsrail "serbest ticareti" genişletiyor

48 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail ile serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ukrayna ve İsrail
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail ile serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ve İsrail arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları geçtiğini belirten Zelenskiy, "Söz konusu hacmin, aramızdaki serbest ticaret anlaşması sayesinde önemli oranda artacağına eminiz. Anlaşmanın, hizmetleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunda da anlaştık." dedi.
Netanyahu ise iki ülkenin başkentlerinde yüksek teknoloji geliştirme merkezlerinin açılması konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade ederek, "Ukrayna'ya yönelik ortak yatırımlar yapacağız." diye konuştu.
Taraflar, görüşmelerinin ardından ekonomi, ticaret, kültürel ve sosyal alanlarda çeşitli anlaşmalar imzaladılar.
Ukrayna ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşması Ocak 2019'da imzalanmasının ardından Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada tarafından geçen ay onaylanmıştı.
Ukrayna, İsrail, Kiev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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