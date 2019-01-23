Son Dakika Haberleri: Ukrayna ve Makedonya Arasında Vize Anlaşması

Ukrayna ve Makedonya Arasında Vize Anlaşması

2 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Makedonya ve Ukrayna arasında vizesiz giriş-çıkış yapılabilmesi için gerekli son anlaşmanın da imzalandığını duyurdu.

Ukrayna ve Makedonya Arasında Vize Anlaşması, System.String[]
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Makedonya ve Ukrayna arasında vizesiz giriş-çıkış yapılabilmesi için gerekli son anlaşmanın da imzalandığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Bondar ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Viktor Dimovski'nin katıldığı toplantıda vize rejimi anlaşması imzalandığı belirtildi. Böylece, iki ülke arasında vizesiz giriş-çıkış yapılabilecek.

Görüşmede vize konusunun yanı sıra, iki ülke arasında yapılabilecek bölgesel iş ortaklıklarına ve Rusya'nın tehditkar tutumuna da değinildiği belirtildi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Politika
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