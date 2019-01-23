Ukrayna ve Makedonya Arasında Vize Anlaşması
2 saat önce
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Makedonya ve Ukrayna arasında vizesiz giriş-çıkış yapılabilmesi için gerekli son anlaşmanın da imzalandığını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Makedonya ve Ukrayna arasında vizesiz giriş-çıkış yapılabilmesi için gerekli son anlaşmanın da imzalandığını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Bondar ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Viktor Dimovski'nin katıldığı toplantıda vize rejimi anlaşması imzalandığı belirtildi. Böylece, iki ülke arasında vizesiz giriş-çıkış yapılabilecek.
Görüşmede vize konusunun yanı sıra, iki ülke arasında yapılabilecek bölgesel iş ortaklıklarına ve Rusya'nın tehditkar tutumuna da değinildiği belirtildi. - KİEV
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:17 Kaynak: İHA
İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi
Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı
Son Dakika! Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti