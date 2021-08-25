UKRAYNA VE ÖZBEKİSTAN'DAN MARMARİSLİLERE MORAL VERMEYE GELDİLER - Son Dakika

MUĞLA'nın orman yangınlarının vurduğu ilçesi Marmaris'teki 'Sanat ve Dayanışma Günü'ne katılan Ukraynalı ve Özbek öğrenciler, milli marşlarını okudu, ülkelerine özgü müzikleri seslendirdi.

Marmaris Belediyesi, Ukrayna Kültür Bakanlığı, Özbekistan Kültür Bakanlığı ve Ukrayna Sonyaşnik (Ayışığı) Vakfı tarafından, yangından zarar gören Marmaris'e moral vermek için 'Marmaris Sanat ve Dayanışma Günü' adı altında etkinlik düzenlendi. Yaşları 11 ile 18 arasında değişen Ukraynalı ve Özbek öğrenciler, ilk olarak Marmaris'in çevresini gezdi. Ardından Günnücek mevkisindeki Burunucu Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, milli marşlarını okudu, ülkelerine özgü müziklere eşlik etti. Çocuklarıyla parka gelen aileler de müziklere alkışlarla destek verdi. Gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Sonyaşnik Vakfı Başkanı Alla Gorbunova, Marmaris'e moral vermek için festivali düzenlediklerini belirterek, "Televizyonda, sosyal medyada hep sizi takip ettik. Orada da bizim yüreğimiz yandı. Aklımız ve yüreğimiz hep sizinleydi" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise nazik düşünceleri için Gorbunova'ya teşekkür etti. Marmaris'in çok zor günler geçirdiğini belirten Oktay, "Sizler gibi dostlarımızın sayesinde moralimiz yükseliyor, umudumuz artıyor. En kısa sürede eski günlere dönmek için gayretimizi ve umudumuzu yükseltiyor" diye konuştu.