Ukrayna ve Rusya Arasında "Biyometrik Vize" Dönemi
47 dakika önce
Ukrayna ve Rusya arasında "biyometrik vize rejimi" uygulamasına geçiliyor.
Ukrayna
ve Rusya
arasında "biyometrik vize rejimi" uygulamasına geçiliyor.
Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz devam ediyor. Rusya'nın Kırım
'ı işgal etmesi ve Ukrayna'daki ayrılıkçılara destek vermesi sebebiyle Rus vatandaşlarını ülkeye kabul etmeyen Ukrayna hükumeti yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı
Pavel Klimkin, düzenlediği basın toplantısında "Rusya'yla aramızda normal vize rejimi artık olmayacak. Vize
konusuna dair bir karar alınacaksa, tek seçenek biyometrik vize rejimi" dedi. Bakanlığın karar üzerinde çalışmalara başladığını duyuran Klimkin, "Bu sistemin resmen devreye girmesi için de tabi ki siyasi karara ihtiyaç var" diyerek, Meclisin kesin kararı vereceğini açıkladı.
Biyometrik vize için gerekli altyapının olmaması sebebiyle uygulamanın hayata geçmesinin yakın zamanda olması beklenmiyor. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:55 Kaynak: İHA
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