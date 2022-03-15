Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler yeniden başladı - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler yeniden başladı

15.03.2022 16:11
Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler yeniden başladı

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler, dünkü teknik aranın ardından yeniden başladı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler, dünkü teknik aranın ardından yeniden başladı.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta insani koridorların oluşturulması ve ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakereler sürüyor. Ukrayna heyetinde yer alan Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rus heyetlerinin dün teknik ara verdikleri müzakerelere yeniden başladığını duyurdu.

Müzakereler çevrimiçi formatta devam ediyor.

(İHA)

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Ukrayna, Ateşkes, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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