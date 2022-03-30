Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta siviller zarar görmeye devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta siviller zarar görmeye devam ediyor

30.03.2022 20:53
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta siviller zarar görmeye devam ediyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar nedeniyle yerleşim birimlerinde bulunan siviller zarar görüyor.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar nedeniyle yerleşim birimlerinde bulunan siviller zarar görüyor.

Ukrayna'nın Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, soysal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mıkolayiv'deki bölge idari binasına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi de saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde yönetimin yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Donetsk'in meskun bir mahallesinde bulunan Pinter Caddesi'ndeki çok katlı bir binaya Ukrayna silahlı güçlerince atılan bir roket mermisi isabet etti.

Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, konutta yaşayan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bina da büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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