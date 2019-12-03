Ukrayna ve Rusya petrol anlaşmasını 10 yıl uzattı

Ukrayna merkezli petrol taşımacılığı şirketi Ukrtransnafta ve Rus hükümetine bağlı petrol şirketi Transneft ile Ukrayna'ya yapılan petrol aktarımı kapsamında mevcut anlaşmalarını 10 yıl uzatma kararı aldı.

Ukrtransnafta CEO'su Mykola Gavrilenko ve Transneft Vice-President Sergey Andronov arasında imzalanan anlaşma 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2030'a kadar geçerli olacak.

Ukrtransnafta ve Transneft arasındaki işbirliğinin temel ilkeleri, petrol transit hizmetleri için ödeme prosedürü de dahil olmak üzere değişmeden kaldı.