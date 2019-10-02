Ukrayna ve Rusya 'Steinmeier Formülası' üzerinde uzlaştı: Donbas bölgesi seçime gidip özerk olacak
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Ukrayna, Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Trilateral İletişim Grubu Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki doğu bölgesi Donbas'ın yerel seçimler gerçekleştirildikten sonra özerk bir statüye geçmesi konusunda uzlaştı.
Ukrayna, Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Trilateral İletişim Grubu Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki doğu bölgesi Donbas'ın yerel seçimler gerçekleştirildikten sonra özerk bir statüye geçmesi konusunda uzlaştı.
1 Ekim Pazartesi günü varılan ve 'Steinmeier Formülası' adı verilen uzalaşı ile Donbas bölgesi yerel seçimlerini Ukrayna kanunları çerçevesinde gerçekleştirecek ve sonuçları AGİT tarafından onaylanacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:46
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