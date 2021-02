Ukrayna ve Türkiye diplomatik ilişkilerin tesisinin 29. yılını kutluyor - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna ve Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki iş birliklerinin "kazan-kazan" modeline dayandığını belirtti.

Sybiha, Ukrayna ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 29. yılı dolayısıyla Twitter'da başlattığı #BüyükelçiyeSor" etiketiyle kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

Türkiye ile Ukrayna'nın Kırım konusunda stratejik ortaklığının "Rusya'ya rağmen uzun vadede geçerli olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Sybiha, "Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumu sabit ve değişmez. Ayrıca Kırım Tatarlarının haklarının korunması konusundaki iş birliğimiz de çok etkili. Bundan sonra da böyle olacağına inanıyorum çünkü saldırganlığın ve uluslararası hukuk ihlalinin hiçbir açıklaması olamaz." cevabını verdi.

Büyükelçi Sybiha, Ukrayna'nın Türkiye'ye savunma sanayisinin hangi alanında ne gibi teknoloji transferinde veya yardımında bulunacağına ilişkin bir soruya da "Savunma alanındaki iş birliğimiz karşılıklı olarak kazan-kazan modeline dayanıyor. Şimdiden #AKINCI İHA'larda Ukrayna motorları kullanılıyor. Uzay, havacılık, uçak ve tank motor üretimi, radar sistemleri konusunda Ukrayna'nın ciddi tecrübesi var. Tüm bu alanlar perspektif vadediyor." yanıtını verdi.

İki ülke ortaklığında teknik üniversite açılması ve ortak savunma sanayisi, sağlık, ekonomi ve tarım gibi fuarların yapılmasına yönelik çalışmaların olup olmadığına ilişkin sorulması üzerine Sybiha, teknik üniversitenin açılmasının şimdilik gündemde olmadığını belirtti.

Sybiha, yanıtında "Fuarlar dahil ülkelerimizi tanıtacak ve birbirimizi keşfetmemizi sağlayacak etkinlikler planlanıyor ve yapılacak. Hem de farklı alanlarda." ifadesini kullandı.

"Türkiye kilit ortağımız"

Bir kullanıcının iki ülke ilişkilerinde stratejik, siyasi ve ekonomik alanda kazançlı bir döneme girme yönündeki dileklerine Sybiha, "Şimdiden stratejik ortaklığımızın yeni dönemine girdik ve avantajlarını hem devletlerimiz hem de halklarımız hissediyor." yorumunda bulundu.

Sybiha, Ukrayna'nın çifte vatandaşlıkla ilgili herhangi bir çalışmasının olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplandırırken "Türkiye'nin çifte vatandaşlık konusundaki tecrübesi çok olumlu ve biz onu inceledik. Ukrayna'da şu an bu konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın gelecek on yıllarda Çin ile ikili ilişkilerine dair vizyonunun sorulması üzerine Sybiha, "Coğrafik konumdan ve bölgenin jeopolitik durumdan yola çıkarak Türkiye, Karadeniz bölgesinde kilit ortağımızdır. Çin Ukrayna için stratejik ortaktır ve bu ülke ile de iş birliğimizi aktif bir şekilde geliştireceğiz." dedi.

"Türk kahvaltılarını ve et yemeklerini özellikle seviyorum"

Bir kullanıcı ise Büyükelçi'ye "Türkiye'nin birçok yerine gittiniz, en çok hangi ili beğendiniz? Türk mutfağındaki favori yemeğiniz hangisidir?" sorusunu sordu.

Sybiha, bu soruya yanıtında "Her ilin kendi avantajları ve özellikleri var o yüzden tek ili söylemem doğru olmaz ama her ilde karşılaştığım misafirperverliği, samimiyeti ve insanları belirtmek istiyorum. Türk kahvaltılarını ve et yemeklerini özellikle seviyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Sybiha, Ukraynalılara ise "Türkiye'de seyahat coğrafyasını genişletme" ve "bu ülkeyi sadece yazın değil farklı mevsimlerde ziyaret etme" tavsiyesinde bulundu.

Ortak proje ve iş birlikleri

AKINCI taarruzi insansız hava aracına (TİHA) ilişkin Ukrayna'nın bir girişiminin olup olmadığına ilişkin soruya Sybiha, İHA konusundaki etkileşimlerini daha da güçlendirecekleri yanıtını verdi.

Sybiha, bir kullanıcının "İki ülkenin Karadeniz'de ortak görev gücü oluşturmasına nasıl bakarsınız?" sorusuna cevap olarak, "Karadeniz'deki etkileşimimizi pekiştirecek önemli adımlar atıldı. Geçen sene yeni Quadriga formatı oluşturuldu ve iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının ve Savunma Bakanlarının katılımı birinci toplantısı gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bir kullanıcının, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması çalışmalarının hangi aşamada olduğuna ilişkin sorusuna Sybiha, "2021'in uzun müzakere sürecinin tamamlandığı ve anlaşmanın imzalandığı yıl olması gerektiğine inanıyoruz." yanıtını verdi.

Sybiha, Ukrayna uçak firması Antonov'un Türkiye ile ortak uçak üretmesi konusundaki soru üzerine, "Süreç devam ediyor. Bu proje her iki taraf için de karlı olmalı ve bu konular inceleniyor. Ukrayna tarafı, üretimin Türkiye'de yapılması dahil karşılıklı yararlı iş birliği modellerine açık. Burada AN-ailesi uçaklarının farklı modellerine artan ilgiyi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, iletilen soru sayısının soru-cevap uygulamasına devam etmeleri gerektiğini gösterdiğini belirterek, "Ukrayna-Türkiye ilişkilerine olan ilginizi görmek bizleri hem mutlu ediyor hem de etkileşimimizi daha da derinleştirmek için motive ediyor." mesajını paylaştı.