Ukrayna: Vinnıtsya askeri havaalanına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna: Vinnıtsya askeri havaalanına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

07.03.2022 13:25
Ukrayna: Vinnıtsya askeri havaalanına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna, Rusya'nın Vinnıtsya askeri havaalanına düzenlediği saldırıda 5'i sivil 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna, Rusya'nın Vinnıtsya askeri havaalanına düzenlediği saldırıda 5'i sivil 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Vinnıtsya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 Mart saat 07.00 itibarıyla Vinnıtsya havaalanı enkazı altında kalan 6 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz altından çıkarılan 9 cesedin ise 5'inin sivillere ait olduğu ifade edilerek, enkaz altında bir kişiyi daha arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Vinnıtsya askeri havaalanına Rusya'nın 8 füze saldırısı yapması sonucu havaalanının tahrip edildiğini açıklamıştı.

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Ukrayna, Rusya, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Vinnıtsya askeri havaalanına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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