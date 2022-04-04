UKRAYNA'YA 2 TIR'LIK YARDIM MALZEMESİ BÜYÜKÇEKMECE'DEN YOLA ÇIKTI - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi, çatışma bölgesi içerisinde yer alan Harkiv ile iç göçten etkilenen kardeş şehri Dolyna'ya 2 tır dolusu gıda, temizlik, kıyafet ve tıbbı malzeme gönderdi.

İçerisinde 35 bin paket malzemenin olduğu yardım tırları düzenlenen törenle Büyükçekmece'den yola çıktı. Törende konuşan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, 'Direniyoruz, bu savaşı kazanacağımıza eminiz. Türk halkının desteği bizim için çok önemli' dedi.

Düzenlenen törene Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, ülkelerindeki savaştan kaçarak İstanbul'a gelen ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından misafir edilen Ukraynalılar katıldı.

'UKRAYNA DEVLETİ VAR OLMAYA DEVAM EDECEK'

Törende açıklamaya yapan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Ukrayna'da yer alan savaşın 37'nci günü, Rusya Federasyonu acımasız bir savaş başlattı. Savaş devam ediyor. Ukrayna direniyor ve bu savaşı kazanacağımızdan eminiz. Tüm medeni dünyanın ve Türkiye'nin Ukrayna'ya sonsuz desteği var biz bugün bu desteğe şahit oluyoruz. Türkiye'de her kesimden destek veriliyor, bu destekler bizim için çok önemli. Bugüne kadar Türkiye'den Ukrayna'ya 61 tır yardım ulaştı ve bu destekler bizim için çok önemli. İnsani yardımların ötesinde Türkiye arabuluculuk yapıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da üst düzey ikili görüşmeler yapıldı bu görüşmeler devam edecek. Türkiye bu görüşmelerde çok önemlidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerde verdiği destek barışa yaklaştıran çabalardır. Her iki tarafla da görüşerek barış için çabalıyor biz bu çabalarından dolayı minnettarız. Herkesin bilmesi gereken bir konu var. Ukrayna bağımsızlığını koruyacak ve sınırlarını muhafaza edecek. Savaşmak gerekiyorsa Ukrayna savaşıyor, savaşmaya devam edecek ve varlığını koruyacak."

AKGÜN: TÜM DÜNYA İÇİN KORKUNÇ BİR MANZARA

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise '21'inci asrın ilk çeyreğinde bunu görmek bütün dünya için korkunç bir manzara bizim Ukrayna ile ilişimiz kardeş şehirlerimizden doğmaktadır. Dolyna kardeş şehrimiz oranın belediye başkanı kardeşimizin bize göndermiş olduğu ihtiyaç listesine göre ilk başta gıda ve giyim eşyası göndermiştik. Rusya'nın saldırılarını ilerletmesiyle bizden kan durdurucu ilaç ve yaralanmalarda kullanılacak dikim malzemeleri istediler. Bunların yanında kadın ve çocuklar için kıyafet, hijyenik ürünler, temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri yer alıyor. İçerisinde 35 bin paketin olduğu dolu dolu 2 büyük tır bugün Ukrayna'ya doğru yola çıkıyor. Yardımlarımız devam edecek çünkü kahpece saldırıları karşısında hangi ülke olursa olsun insan olan yardıma koşar. Hem ilçemize gelen Ukraynalı dostlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. İnşallah kısa zamanda barış olur, savaş durur' dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'YE SIĞINAN SAVAŞ MAĞDURLARI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Savaş sırasında ülkesinde bulunan ve çatışmaların şiddetlenmesiyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Doktor Pomobok Iryna da törende yaşadıklarını anlattı. 40 kilometre yol yürüyerek hasta annesi ve iki çocuğu ile ülkesinden ayrıldığını söyleyen Iryna, 'Savaş nedeniyle ülkemden ayrılmak zorunda kaldım. Yürüyerek Ukrayna sınırını geçtik, Romanya'ya gittik. Orada bizi romanlar karşıladı, ağırladılar. Annem hastaydı yanımda 2 çocuğum vardı o nedenle Türkiye'ye geldik. Sınırda çok fazla insan vardı 3 saat bekledik, ardından 5-6 saat yürüyerek Romanya'ya ulaştık. Büyükçekmece Belediyesi'ne bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Geldiğimizde kalacak yerimiz yoktu, bize kollarını açtılar, çok minnettarız' dedi.

'GİDECEK BİR YERİMİZ YOKTU AMA TÜRKİYE BİZE SAHİP ÇIKTI'

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Marııa Kharhel, 'Ben Kiev'de yaşıyordum, 24 Şubat'ta savaş başladı. Savaş başladığında ilk bir hafta Kiev'de kaldık, sürekli bombalar atılıyordu. Bomda seslerinden geceleri uyuyamıyorduk. Savaş çok korkunç. Ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. 13 Mart'ta arabayla Ukrayna'dan çıktık, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Direkt Türkiye'ye geldik. Burada bir hafta kaldıktan sonra Romanya üzerinden Avrupa'ya gidecektik, ancak annemin pasaportunda sorun çıktığı için Türkiye'de kaldık. Çok teşekkür ederiz. Türkiye halkı bizi geri çevirmedi, bize sahip çıktı. Gidecek bir yerimiz yoktu, evimiz yoktu, ama Türkiye bize sahip çıktı' şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından hazırlanan pankartın yanındaki Ukraynalılar, Başkonsolos Nedilskyi ile ülkelerinin milli marşını okudu. Ardından yardım tırları alkışlar eşliğine yola çıktı.