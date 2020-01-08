Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü - Son Dakika Dünya

Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü

6 saat önce

Ukrayna'ya ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü açıklandı.

Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü, System.String[]

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü açıklandı.

Uçağın teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor. İran yarı resmi haber ajansı Fars uçakta 180 yolcu ve mürettebat bulunduğunu duyurdu.

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Kashani düşen uçağın hangi havayollarına ait olduğunu açıklamadı.

Reuters, Fars ajansına dayandırarak uçağın Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait olduğunu duyurdu.

Canlı hava trafiğini gösteren Flightradar24 sitesinde yerel saatle 5: 15'te Kiev'e gitmek üzere kalkan uçağın, Parand yakınına kadar gidebilmiş olduğu görülüyor.

Ayrıntılar geliyor.


İmam Hümeyni, Boeing 737, Ukrayna, Tahran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:55 
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