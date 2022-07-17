Son dakika haberi! Yunanistan'da düşen kargo uçağındaki 8 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yunanistan'da düşen kargo uçağındaki 8 kişi öldü

17.07.2022 09:59

Son dakika haberlerine göre Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan'dan kalkan ve Ürdün'e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna'ya ait kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan'dan kalkan ve Ürdün'e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna'ya ait kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Sırbistan'dan kalkan ve Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında düşen 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Yunanistan'da düşen kargo uçağındaki 8 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yunanistan'da düşen kargo uçağındaki 8 kişi öldü - Son Dakika
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