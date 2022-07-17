Yunanistan 'ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan 'dan kalkan ve Ürdün 'e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna 'ya ait kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Yunanistan'da düşen kargo uçağındaki 8 kişi öldü - Son Dakika

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