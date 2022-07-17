Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında, Sırbistan'dan kalkan ve Ürdün'e gitmekte olan, tehlikeli madde taşıdığı aktarılan Ukrayna'ya ait kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Sırbistan Savunma Bakanlığı, Sırbistan'dan kalkan ve Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında düşen 1971 model An-12BK Antanov tipi Ukrayna kargo uçağının içerisinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Yunanistan'da düşen kargo uçağındaki 8 kişi öldü - Son Dakika