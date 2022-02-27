Ukrayna'ya ait "Mriya" isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi - Son Dakika
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Ukrayna'ya ait "Mriya" isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi

27.02.2022 21:16

"Mriya" uçağından ARŞİV görüntüler Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov'un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağının Gostomel havaalanında Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi.

"Mriya" uçağından ARŞİV görüntüler Ukrayna devlet uçak üretim ve servis firması Antonov'un, Ukrayna dilinde "Hayal" anlamına gelen "Mriya" isimli An-225 tipi uçağının Gostomel havaalanında Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi.

Dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak düşünülmüştü. Sovyetlerin dağılmasıyla bu proje sona ermişti. 2000 yılında bu yana An-225 kargo uçağı olarak kullanılıyordu.

Ukrayna'ya ait Mriya isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi
Ukrayna'ya ait Mriya isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi
Ukrayna'ya ait Mriya isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi

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Ukrayna, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya ait 'Mriya' isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'ya ait "Mriya" isimli An-225 tipi uçağın Rus askerlerinin saldırılarında imha olduğu bildirildi - Son Dakika
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