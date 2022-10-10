Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri komşu ülkenin hava sahasından geçti

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Popescu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ukrayna'ya Karadeniz'deki Rus gemilerinden fırlatılan üç adet füze Moldova hava sahasını ihlal etti. Rus Büyükelçisi'nin bir açıklama yapması için çağrılmasını istedim." ifadesini kullandı. Popescu, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

SAVAŞ YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sekizinci ayında yeniden şiddetlendi. Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından Rusya, Ukrayna'da Kiev başta olma üzere birçok kenti vurdu.