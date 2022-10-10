Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri komşu ülkenin hava sahasından geçti - Son Dakika
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Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri komşu ülkenin hava sahasından geçti

10.10.2022 13:50
Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri komşu ülkenin hava sahasından geçti

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, bu sabah Karadeniz'deki Rus savaş gemilerinden Ukrayna'ya fırlatılan Rus füzelerinin Moldova hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Popescu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ukrayna'ya Karadeniz'deki Rus gemilerinden fırlatılan üç adet füze Moldova hava sahasını ihlal etti. Rus Büyükelçisi'nin bir açıklama yapması için çağrılmasını istedim." ifadesini kullandı. Popescu, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri komşu ülkenin hava sahasından geçti

SAVAŞ YENİDEN ŞİDDETLENDİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sekizinci ayında yeniden şiddetlendi. Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından Rusya, Ukrayna'da Kiev başta olma üzere birçok kenti vurdu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karadeniz, Moldova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri komşu ülkenin hava sahasından geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri komşu ülkenin hava sahasından geçti - Son Dakika
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