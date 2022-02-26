Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

26.02.2022 02:15
Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdi hayatını kaybetti.

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal aralıksız devam ederken, Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'nın Herson kentine Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonucunda Azerbaycan'ın Cebrail ilinden olan Goşgar Ferzaliyev'in eşi ve 2 çocuğu şehit oldu" ifadelerini kullandı. Şehit haberinden dolayı Azerbaycan halkına taziyelerini sunam Büyükelçi Kanevsky, tüm dünyayı Rusya'nın saldırılarına karşı sessiz kalmamaya çağırdı. - BAKÜ

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Azerbaycan, Ukrayna, Herson, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti - Son Dakika
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