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Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi?
6 saat önce
Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? İran reddetti. Hangi ülke ne dedi?
Amerika Birleşik Devletleri'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'da 176 yolcusuyla düşen Ukrayna'ya ait uçak birçok iddianın öne sürülmesine neden oldu.
Acı olayın ardından İran'dan yapılan ilk açıklamada kazaya teknik bir arızanın neden olduğu belirtilmiş Ukrayna da ilk etapta bu savı onaylamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:37
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