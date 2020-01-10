Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi? - Son Dakika Dünya

Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi?

6 saat önce

Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? İran reddetti. Hangi ülke ne dedi?

Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'da 176 yolcusuyla düşen Ukrayna'ya ait uçak birçok iddianın öne sürülmesine neden oldu.


Acı olayın ardından İran'dan yapılan ilk açıklamada kazaya teknik bir arızanın neden olduğu belirtilmiş Ukrayna da ilk etapta bu savı onaylamıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:37 
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