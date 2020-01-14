Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - Son Dakika Dünya

Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede

6 saat önce

Türkiye ile Ukrayna arasında vizesiz ve pasaportsuz seyahatin başlaması sonrası Ukrayna sınır kapılarında sorun yaşayan Türk vatandaşlarının sayısında artış yaşanıyor.

Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede, System.String[]

Türkiye ile Ukrayna arasında vizesiz ve pasaportsuz seyahatin başlaması sonrası Ukrayna sınır kapılarında sorun yaşayan Türk vatandaşlarının sayısında artış yaşanıyor. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının Ukrayna havaalanlarında kaşılaştıkları sıkıntıları gidermek için girişimlerini artırdı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan T.C. Kiev Büyükelçiliği Konsolosu Bülent Baran, "Ukrayna'ya gelen vatandaşlarımızın bazılarının geri gönderilmesi ve havaalanında tutuldukları dönemde kötü muamele görmeleri, uzun süredir gündemimizdeki ana konulardan biri" dedi.

Büyükelçiliğin 2019 yılında konuyla ilgili çok sayıda girişimde bulunduğunu belirten Baran, "Büyükelçimiz Ukrayna Sınır Güvenlik Servisinin hem önceki, hem mevcut başkanlarıyla toplantılar yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığına notalar verdik, farklı birimlere şikayetlerimizi ilettik. Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği temsilcisi Bakanlığımıza davet edildi, rahatsızlığımız iletildi. Hatta Sayın İçişleri Bakanımız da Eylül ayındaki ziyaretinde bu konuyu Ukrayna İçişleri Bakanının dikkatine getirdi" diye konuştu.

Bu girişimler sonrası, Ukrayna havaalanlarında Türk vatandaşlarına yönelik kötü muamele konusundaki şikayetlerde azalma olduğunu aktaran Konsolos, sözlerini şöyle sürdürdü:

7 AYDA 2 BİNE YAKIN TÜRK UKRAYNA'YA ALINMADI

"2018'de Ukrayna'ya gelen vatandaşlarımızın sayısının 287 bin, geri gönderilenlerin sayısının ise bin 300 olduğunu biliyoruz. 2019'un 7 aylık döneminde geri gönderilen vatandaşlarımızın sayısının bin 812 olduğunu görüyoruz. 2019'un tamamına dair rakamları istedik ama henüz ulaşmadı. Bu rakamlara baktığımızda, ülkeye gelen vatandaşlarımızın çok büyük kısmının Ukrayna'ya sorunsuz giriş yaptığını söyleyebiliriz. Buna mukabil, geri gönderilenler yüzde olarak küçük olsa da, ülkemizden Ukrayna'ya yönelik yoğun bir turist akışı olduğu için sonuçta yine çok sayıda vatandaşımızın geri gönderildiği de bir gerçek.

HAVAALANLARINDA KÖTÜ MUAMELE AZALDI

Ukrayna makamlarıyla temaslarımızda bunu sorduğumuzda bize, geri gönderilen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Ukrayna'ya geliş sebeplerini açıklayamadıkları, dönüş biletleri veya otel rezervasyonları olmadığı için ülkeye alınmadığı söylendi.

Diğer taraftan, Ukrayna makamlarından bazı vatandaşlarımızın Ukrayna üzerinden kaçak olarak Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandığı yönünde de sıklıkla bildirimler alıyoruz. Bu kaçak geçiş denemelerinin, Ukrayna'ya gelen vatandaşlarımıza yönelik ilave kontrollere yol açtığı sonucunu çıkarmak mümkün. Biz bu konuda Ukrayna makamlarıyla temaslarımızda, "Liderlerimiz turizm gelişsin istedikleri için vizeleri kaldırıp pasaportsuz seyahat başlattı, uygulamalarınız ve bu yüzden bize gelen şikayetler üst seviyedeki bu anlayışla bağdaşmıyor" dedik. Mülakat için ayrılan vatandaşlarımıza yönelik muamelenin iyileştirilmesi talebinde bulunduk. Hassasiyet yaratabilecek türden sorularla ilgili itirazlarımızı ilettik. Hatta, görevlilerle vatandaşlarımız arasında dil bilmemeyle alakalı sorunları azaltmak için sınır güvenlik mensuplarına Türkçe kursu gibi projeler dahi başlattık. Bu girişimler neticesinde özellikle kötü muamele konulu şikayetlerde önemli bir düşüş oldu. Ukrayna'ya girişte aranan şartları Büyükelçilik internet sitesinde paylaştık.

BÜYÜKELÇİK OLARAK YAPABİLECEKLERİMİZ SINIRLI

Eleştiriler genelde "Büyükelçilik niye ülkeye girişimi sağlamadı ve niye bu kadar bekletildim?" noktalarında yoğunlaşıyor. Maalesef bu iki konuda da Büyükelçilik olarak bizim yetki ve imkanlarımız oldukça sınırlı. Ukrayna makamları bir geri gönderme kararı verdiğinde bunu değiştirmek bizim elimizde değil. Ama bu söylediklerimden ayrı olarak biz tabii ki alıkonan vatandaşlarımıza imkanlar ve yetkimiz ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz her zaman."


Türkiye, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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