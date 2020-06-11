Ukrayna'ya haziran ayında yumurta büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
Ukrayna'ya haziran ayında yumurta büyüklüğünde dolu yağdı
Ukrayna'ın kentinde dolu yağdı.
Ukrayna'ın kentinde dolu yağdı. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bir çok ve araçta maddi hasar meydana geldi.Ukrayna'nın Rivne kentinde dolu yağdı. Ukrayna medyası, dolu parçalarının yumurta büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili oldu. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bir çok ve araçta maddi hasar meydana geldi. Şiddetli doludan araçlarını korumak isteyenler üzerilerine muşamba bazıları da üzerileri kapalı akaryakıt istasyonlarına sığındı.
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11.06.2020 22:19:25. #1.13#
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