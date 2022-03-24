Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi - Son Dakika
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Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi

24.03.2022 01:01
Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi

Rusya-Ukrayna savaşında insani boyutun daha da kötüye gitmesi nedeniyle Ukrayna'ya insani yardım öngören bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu tasarıya muhalefet ederek kendi tasarısını getiren Rusya, gereken 9 oyu alamadığı için tasarısı kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke ise çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken bir oturum düzenlerken, Rusya bu oturumun "siyasileştirildiği" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine kendi tasarısını getirdi. Rusya, Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan hiç bahsetmeyen ancak ülkede "kötüye giden insani durumdan endişe duyulan" tasarısını BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sundu.

9 OYU ALAMADI, ÇİN DESTEK VERDİ

15 üyeli konseyde tasarıya sade Rusya ve Çin destek verirken, 13 ülke ise çekimser kaldı. Rusya'nın tasarısı BM Güvenlik Konseyinde gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi. BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için en az 9 "evet" oyu kullanılması ve konseyin 5 daimi üyesinin veto etmemesi gerekiyor.

SALDIRILARIN SORUMLUSUNDAN BAHSEDİLMEDİ

Rusya'nın BMGK'ye sunduğu, sivillere yönelik saldırıların güçlü bir şekilde kınandığı ve kötüye giden insani durumdan endişe duyulan tasarıda, saldırıların sorumlusundan hiç bahsedilmiyordu.

YENİ TASARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Öte yandan BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı görüşüyor ve bu hafta içinde oylamaya hazırlanıyor.

YORUMLAR
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Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser... Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser...

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi - Son Dakika
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