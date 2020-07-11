Ukrayna'ya İHA ihracatı masada - Son Dakika

Ukrayna'ya İHA ihracatı masada

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna ziyareti sırasında iki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliği konuları da görüşülürken, Ukrayna'nın Türkiye'den yeni insansız hava araçları alma yönünde talebinin olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna ziyareti sırasında iki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliği konuları da görüşülürken, Ukrayna'nın Türkiye'den yeni insansız hava araçları alma yönünde talebinin olduğu öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle savunma sanayiinde yerli ve milli olarak önemli adımlar atılırken, yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı noktasında da çalışmalar hızla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir gün önce Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette savunma ve güvenlik konularının yanı sıra bu yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı ile ilgili konularda gündeme geldi.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Bakan Akar, Savunma Bakanı Andriy Taran ile Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka'yla da görüştü.


Bakan Akar'ın görüşmelerinde Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ile savunma ve güvenlik alanlarındaki konuların yanı sıra savunma sanayiinde işbirliği de görüşmelerdeki önemli gündem maddelerinden biri oldu. Deniz ve hava platformlarıyla ilgili projelerde işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerde Ukrayna tarafından daha önce satın alınan insansız hava araçları (İHA) konusu da gündeme geldi.


Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Ukrayna'nın daha öncekilerinin dışında yeni insansız hava aracı alma yönünde talebinin olduğu bilgisi alındı.


Yerli ve milli üretim başta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve İHA'lar olmak üzere yüksek teknoloji ürünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında dost ve müttefik ülkelere de güvenlik ve savunma konularında önemli katkılar sağlıyor. - ANKARA

Hulusi Akar, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya İHA ihracatı masada - Son Dakika

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