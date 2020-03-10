Ukrayna'ya İzmir çıkarması - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ukrayna'ya İzmir çıkarması - Son Dakika Magazin

Ukrayna'ya İzmir çıkarması

6 saat önce

Her yıl yapılan ve dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı Ukrain Fashion Week'e bu yıl Türkler damga vurdu.

Ukrayna'ya İzmir çıkarması, System.String[]

Her yıl yapılan ve dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı Ukrain Fashion Week'e bu yıl Türkler damga vurdu.


Ukrain Fashion Week'te bu yılda Türkler dikkat çekti. Organizasyona, İzmir'in yanı sıra çok sayıda Türk moda firması ve modeller katıldı. Toplamında 14 defilenin yer aldığı moda haftası tıklım tıklım izleyici akınına uğradı. Ukrain Fashion Week'te 2020 yılının yaz kreasyonları tanıtılırken, Türk markaları adeta şov yaptı. Moda tutkunlarının tam not verdiği etkinliklerde, Türkiye'yi temsil eden Nazrin Efendizade podyumda beğeni topladı. - İZMİR

İzmir, Moda, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor

Son Dakika Haberleri
19:04 Beklenen reyting oranını yakalayamayan Show TV'nin Zemheri dizisi yayından kaldırılıyor
18:50 YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi
15:05 Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma
14:13 İki sanatçının etkileşimi 'Gece Sirenleri'ni çaldırdı
14:13 Devlet Tiyatroları İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla anacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'ya İzmir çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]