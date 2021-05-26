Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan Pfizer Kovid-19 aşılarının ilk partisi ulaştı - Son Dakika

Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan Pfizer Kovid-19 aşılarının ilk partisi ulaştı

26.05.2021 18:18
Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan Pfizer Kovid-19 aşılarının ilk partisi ulaştı, System.String[]

Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan 117 bin doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan 117 bin doz Pfizer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ulaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, devlet bütçesiyle alınan 117 bin aşının ülkeye ulaştığı, hafta sonuna kadar temin edilecek toplam aşı sayısının 167 bin olacağı belirtildi.

Açıklamada, aşının eğitmenler, doktorlar, ordu mensupları ve diplomatlar için kullanılacağı ifade edildi.

Ukrayna, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 2021'in sonuna kadar temin edilmek üzere 20 milyon doz aşı için anlaşmıştı.

Ülkeye Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ilk kez 117 bin doz Pfizer aşısı nisanda gelmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, aşılananların sayısı 987 bin 193 kişiye ulaştı.

Ukrayna, Pfizer, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan Pfizer Kovid-19 aşılarının ilk partisi ulaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti         
18:27
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır         
17:53
Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti         
17:50
Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu         
17:13
Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi         
16:55
Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor         
16:47
Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış         
16:44
Takıntılı olduğu kadınla iş arkadaşını kurşun yağmuruna tutan saldırgandan pes dedirten savunma: Kıskandığım için yaptım Takıntılı olduğu kadınla iş arkadaşını kurşun yağmuruna tutan saldırgandan pes dedirten savunma: Kıskandığım için yaptım         
16:36
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi         
15:44
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 18:38:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'ya kamu bütçesiyle alınan Pfizer Kovid-19 aşılarının ilk partisi ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement